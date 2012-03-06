У Сєвєродонецьку будуватимуть новий притулок для собак за 3 мільйони

У Сєвєродонецьку (Луганська область) почали втілювати у життя плани з будівництву притулку для безпритульних собак. Вартість проекту - понад 3 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сєвєродонецької міської ради.

Вже підготовлено проект і узгоджено майданчик для притулку - на території цеху нейтралізації та очищення промислових стоків ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот».

За інформацією прес-служби, у 2012 році з міського бюджету Сєвєродонецьку на будівництво притулку для бездомних тварин вже виділено 341 тис. грн. Проект передбачає будівництво вольєрів, кухні, приміщення для обслуговуючого персоналу, а також для стерилізації тварин.

Повна реалізація проекту коштуватиме більш як 3 млн. грн.

За інформацією прес-служби міськради, Міністерство екології підтримало ініціативу сєвєродонецької влади і готове розглянути можливість надання фінансової підтримки.