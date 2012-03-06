На Вінниччині батько зарізав сина

В одному із сіл Тиврівського району Вінницької області батько ножем зарізав свого сина.

Про це повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

За повідомленням, сварка між 48-річним батьком та 30-річним сином виникла після розпиття горілки на кухні будинку, у якому крім них були ще дружина підозрюваного та декілька друзів. Потім розпочалась бійка, під час якої батько схопив зі столу кухонний ніж і вдарив ним свого сина у живіт.

Люди, які знаходились в будинки прибігли на крики, але допомогти постраждалому не змогли – смерть настала миттєво.

Батько загиблого раніше неодноразово був судимий за скоєння тяжких злочинів. Наразі він затриманий і перебуває у райвідділку.

За фактом навмисного вбивства порушили кримінальну справу за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.