Вдови ліквідаторів не повинні втрачати пільги померлих

Харківські чорнобильці підготували зміни до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи».

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Харківського обласного осередку Всеукраїнського об’єднання ветеранів Чорнобиля Валерій БЕЛЯКОВ.

За його словами, в законопроекті пропонується, щоб вдова ліквідатора мала право на чорнобильські пільги без підтвердження причин смерті свого чоловіка.

Він зауважив, що на сьогодні вдова чорнобильця має право на соціальні пільги лише в тому разі, якщо доведе, що смерть її чоловіка пов’язана з аварією на ЧАЕС.

В.БЕЛЯКОВ зазначив, що ініціативна група харківських чорнобильців передасть проект закону народним депутатам України, які прибули до Качанівської виправної колонії Харкова, щоб привітати екс-прем'єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО з 8 Березня.

В.БЕЛЯКОВ наголосив, що чорнобильці також приєдналися до акції під стінами Качанівської колонії.

За його словами, в акції з боку харківської чорнобильських організацій взяли участь близько 100 активістів.