Міліціонер на пішохідному переході збив пенсіонера і втік

На Львівщині міліціонер на пішохідному переході скоїв наїзд на пенсіонера і втік з місця пригоди.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 7 березня в м. Великі Мости Сокальського району, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облорганізації ВО «Свобода», додавши, що працівник Сокальського районного відділу міліції здійснив наїзд на людину на пішохідному переході в центральній частині міста і втік.

Як зазначається у повідомленні, потерпілого - 64-річного жителя м. Червонограда - забрала «швидка» і відвезла у Великомостівську міську лікарню. Там йому надали першу медичну допомогу, а лікарі констатували черепно-мозкову травму, забій головного мозку, вивих правого плеча, відкритий перелом правої гомілки із зміщенням, закритий перелом нижньої гомілки, важкий травматичний шок 3-4-го ступеня та мозкова кома. Далі його направили в реанімаційне відділення Червоноградської міської клінічної лікарні.

«За інформацією очевидців, міліціонер, який вчинив наїзд на пішохода, був в стані алкогольного сп’яніння. Наразі невідомо, де перебуває винуватець ДТП, оскільки після інциденту він зник, що завадило підтвердити інформацію свідків про стан його алкогольного сп’яніння. Автомобіль, яким вчинено наїзд, водій залишив на місці злочину», - інформує прес-служба обласного осередку ВО «Свобода».

У Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області кореспонденту УНІАН підтвердили, що 7 березня близько 18.00 водій автомобіля «ВАЗ-21099», співробітник Сокальського райвідділу міліції, на вулиці Львівській, 72, у місті Великі Мости Сокальського району скоїв наїзд на пішохода, 64-річного місцевого жителя, «який раптово вибіг на проїжджу частину дороги».

«Із тілесними ушкодженнями пішохода було госпіталізовано у лікарню міста Червонограда. Водій автомобіля також отримав тілесні ушкодження, з якими звернувся у місцеву лікарню. Крім того, у водія було взято кров на етанол», - повідомили у відділі зв’язків з громадськістю.

За фактом ДТП триває слідство, яке має визначити обставини та винуватця цієї аварії.

Матеріали справи передано на розгляд до прокуратури.