Злодій ходив по багатоповерхівках і шукав незачинені двері

У Тернополі затримали 27-річного зловмисника, якого підозрюють у пограбуванні понад 20 квартир.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, чоловік ходив по багатоповерхівках, натискаючи на ручки вхідних дверей квартир і проникав у ті, які були незачинені.

Після цього злодій за лічені секунди викрадав те, що бачив – жіночі сумочки, чоловічі портмоне, дорогий верхній одяг з коридору квартири. Бували випадки, коли господарі забували замикати двері в той час, коли йшли надовго до ванної кімнати. Тоді чоловік встигав ще викрасти оргтехніку, ювелірні прикраси, гроші.

Після затримання з’ясувалося, що квартири обкрадав 27-річний житель Івано-Франківська. До Тернополя він приїхав, щоб побачитися з товаришем, з котрим разом відбував покарання. У перший же день обікрав дві квартири

Щодо затриманого порушено кримінальну справу за вчинення крадіжок.