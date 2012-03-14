Майже мільйон українців постраждали від насильства в міліції

Згідно зі щорічною доповіддю правозахисних організацій «Права людини в Україні 2011», минулого року майже 1 млн. осіб постраждали від насилля в міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ) Аркадій БУЩЕНКО.

Він наголосив, що за останні 2 роки в Україні істотно погіршилася ситуація із забезпеченням права на життя. Особливо це стосується людей, які перебувають у місцях позбавлення волі.

«Ми спостерігаємо значне збільшення кількості осіб, які загинули в райвідділах міліції» - зауважив А.БУЩЕНКО і додав, що порівняно із 2009 роком, цей показник зріс майже удвічі.

Також ніякого поліпшення експерти не відзначили у подоланні проблеми катувань та нелюдського поводження. Так, якщо в 2010 році кількість постраждалих від незаконного насильства в міліції становила понад 790 тис. осіб, то в 2011 році – 980 тис.

***Доповідь «Права людини в Україні» є універсальним документом, що використовується національними та міжнародними організаціями для оцінки загального стану з правами людини в Україні. Вона випускається щорічно, починаючи з 2004 року. В укладанні доповіді взяли участь понад 30 правозахисних організацій з усіх регіонів України.