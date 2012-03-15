Алушту відключать від газу
04:32, 15 березня 2012Суспільство
1536 0
Постачання відновиться після врізання вантового переходу в трубу
В Алушті, селищі Малий Маяк на Південному березі Криму і селі Запрудне на чотири дні – 16-20 квітня – буде відключений газ через ремонт магістрального газопроводу «Ялта-Алушта».
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Ялтинської міськради.
Газопостачання згаданих населених пунктів відновиться після врізання вантового переходу в трубу.
«У зв'язку з проведенням вогневих робіт по заміні аварійної зсувної ділянки на газогоні з 06:00 16 квітня до 18:00 20 квітня буде повністю зупинена подача природного газу на ГРС Алушта, ГРС Запрудне, ГРС Малий маяк», – ідеться в повідомленні.
У трьох вище названих населених пунктах проживає близько 40 тисяч осіб.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter