Алушту відключать від газу

В Алушті, селищі Малий Маяк на Південному березі Криму і селі Запрудне на чотири дні – 16-20 квітня – буде відключений газ через ремонт магістрального газопроводу «Ялта-Алушта».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Ялтинської міськради.

Газопостачання згаданих населених пунктів відновиться після врізання вантового переходу в трубу.

«У зв'язку з проведенням вогневих робіт по заміні аварійної зсувної ділянки на газогоні з 06:00 16 квітня до 18:00 20 квітня буде повністю зупинена подача природного газу на ГРС Алушта, ГРС Запрудне, ГРС Малий маяк», – ідеться в повідомленні.

У трьох вище названих населених пунктах проживає близько 40 тисяч осіб.