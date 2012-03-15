Радника Нацбанку "вітіна тисяча" не лякає

Національний банк України виключає проведення незабезпеченої емісії для фінансування виплат за вкладами Ощадбанку СРСР.

Про це йдеться в коментарі керівника групи радників голови НБУ Валерія ЛИТВИЦЬКОГО, розміщеному на сайті НБУ.

«Будь-які розмови про те, що Нацбанк піде на незабезпечене фінансування, тобто на емісію, що межує з загрозами ціновій стабільності, ми спростовуємо», - наголосив В.ЛИТВИЦЬКИЙ.

Він повідомив, що НБУ підтримує будь-які соціальні ініціативи уряду, головне щоб вони були підкріплені реальними доходами.

«Передбачені витрати є забезпеченими, вони формуються за рахунок дохідної частини Держбюджету. Вони під силу нашій економіці та, як відомо, складають не більш як 1% ВВП країни», - відзначив В.ЛИТВИЦЬКИЙ.

При цьому він висловив упевненість, що за грамотної реалізації виплата вкладів Ощадбанку СРСР не вплине на інфляцію і сприятливо позначиться на економіці.

«На сьогодні у нас є впевненість в тому, що ця робота може бути проведена позитивно, з тим щоб відбулося розігрівання нашої економіки, хоча вона не переохолоджена, але все ж таки не зашкодить підтримати споживання. При цьому зробити це потрібно так, щоб тенденція останніх двох років на зниження інфляції була збережена», - сказав В.ЛИТВИЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, учора Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду забезпечити виплату близько 6 млн. українців компенсації за вкладами Ощадбанку СРСР у розмірі 1 тис. грн., які не були виплачені за колишнього уряду.