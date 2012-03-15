Радника Нацбанку "вітіна тисяча" не лякає
Національний банк України виключає проведення незабезпеченої емісії для фінансування виплат за вкладами Ощадбанку СРСР
Національний банк України виключає проведення незабезпеченої емісії для фінансування виплат за вкладами Ощадбанку СРСР.
Про це йдеться в коментарі керівника групи радників голови НБУ Валерія ЛИТВИЦЬКОГО, розміщеному на сайті НБУ.
«Будь-які розмови про те, що Нацбанк піде на незабезпечене фінансування, тобто на емісію, що межує з загрозами ціновій стабільності, ми спростовуємо», - наголосив В.ЛИТВИЦЬКИЙ.
Він повідомив, що НБУ підтримує будь-які соціальні ініціативи уряду, головне щоб вони були підкріплені реальними доходами.
«Передбачені витрати є забезпеченими, вони формуються за рахунок дохідної частини Держбюджету. Вони під силу нашій економіці та, як відомо, складають не більш як 1% ВВП країни», - відзначив В.ЛИТВИЦЬКИЙ.
При цьому він висловив упевненість, що за грамотної реалізації виплата вкладів Ощадбанку СРСР не вплине на інфляцію і сприятливо позначиться на економіці.
«На сьогодні у нас є впевненість в тому, що ця робота може бути проведена позитивно, з тим щоб відбулося розігрівання нашої економіки, хоча вона не переохолоджена, але все ж таки не зашкодить підтримати споживання. При цьому зробити це потрібно так, щоб тенденція останніх двох років на зниження інфляції була збережена», - сказав В.ЛИТВИЦЬКИЙ.
Як повідомляв УНІАН, учора Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду забезпечити виплату близько 6 млн. українців компенсації за вкладами Ощадбанку СРСР у розмірі 1 тис. грн., які не були виплачені за колишнього уряду.