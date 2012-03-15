«Французька весна» відкриється виставою літаючих дзвонарів

Проведення вже традиційного фестивалю «Французька весна в Україні» має три основні мети – робити відкриття нового і допомагати відкривати іншим, об’єднувати людей та влаштувати справжнє свято.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому сьогодні під час прес-конференції у Києві наголосив Посол Франції в Україні Ален РЕМІ.

В контексті «влаштування свята» він, зокрема, зазначив, що навіть в умовах економічних труднощів треба час від часу розважатися і обов’язково скористатися усіма можливостями, які надає Фестиваль для цього.

А.РЕМІ нагадав, що цього року вже дев’ятий фестиваль «Французька весна в Україні», який проходитиме у Києві, Дніпропетровську, Донецьку, Львові, Одесі та Харкові, відкриється 4 квітня у столиці на Софійській площі фантастичною виставою «Шалені дзвонарі» від компанії «Transe express» о 20.30.

Організатори обіцяють, що цілий оркестр незвичайних музикантів здійметься у повітря й вируватиме у небі, дивуючи всіх своїм мистецтвом передзвону, і що ця «музика» приверне увагу усього міста, а її відлуння, без жодного підсилювача, почують тисячі людей.

Серед фестивальних заходів українці також зможуть побачити сучасну циркову виставу «Диво-водні історії» від компанія «Barolosolo», побувати на допрем’єрних показах французьких фільмів та на знаменитій Ночі короткого метра, взяти участь як у музичній програмі французьких солістів у «Тижні високої класики», організованій диригентом Романом КОФМАНОМ, так і літературній - зустрічі з письменниками Жілем РОЗЬЄ та П’єром-Луї БАССОМ. Їхня участь у Фестивалі як пристрасного прихильника футболу та спеціаліста з міжнародних відносин, є прагненням «вписати» у рамки «Французької весни» тему чемпіонату Євро-2012 та зазначити зв’язок між футболом та глобалізацією.

Крім того, публіці представлять виставку сучасного живопису «Жива фігура», а також театральні постановки.

Завершить Фестиваль концерт гурту «Paris Combo» на Співочому полі у Києві 27 квітня о 19.30. Як і завжди, наголосили організатори, велика частина заходів буде для відвідувачів безкоштовною, решта – з мінімально можливою платою.

Розповідаючи про події Фестивалю, Посол Франції назвав його «чудовою авантюрою» та наголосив, що цьогорічна «Французька весна» є черговим свідченням намагання посольства та французьких організацій і компаній поставити культурну співпрацю на центральне місце двосторонніх обмінів в Україні.