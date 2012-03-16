Дружина миколаївського ґвалтівника: Мій чоловік не нелюд! Він - люблячий батько...

«Сьогодні» розшукала дружину головного підозрюваного в знущаннях з Оксани Макар, Євгена Червонощока (на відео допиту, поширеному в інтернеті, він заявив, що згвалтував і душив Оксану).

Дружина 22-річного будівельника, Інга, вважає, що зізнання з її чоловіка вибили, при цьому вона допустила, що в ніч на 10 березня чоловік дійсно був на тій злощасній квартирі: «Можливо, він там і перебував, я не знаю. Можливо, все це справді трапилося, але чому все звалюють на нього? Винуватими можуть виявитись всі четверо, включно з дівчиною. Чому вона туди пішла? Її ж ніхто не змушував! Зараз говорять, що він один недолюдок. Є люди, які вважають, що ця дівчинка не така свята, як з неї роблять. Може, вона спровокувала їх».

Про чоловіка Інга розповідає, що він займався ремонтами: «Він чудовий будівельник, столяр. Я з ним 4,5 роки, він мені ніколи не зраджував, алкоголь — тільки на свята. Це дбайливий люблячий батько. Він не міг такого зробити!».

При цьому вона непривітно висловилася про приятеля Євгена, Максима Присяжнюка: «У нього є манера свою провину перекладати на інших. Він кинув вагітну дружину, водив до себе дівчаток. Після затримання Жені (Максима і ще одного їх поплічника, Артема, тимчасово випускали на підписку про невиїзд, зараз всі троє в СІЗО і визнали провину. — Авт.) він мені сказав, що мій чоловік виношував план убити мене, але зірвав злість на іншій. Я в це не вірю. Хочу добитися побачення з чоловіком, але мені відмовляють під приводом того, що він небезпечний для суспільства».

Колеги мажора Присяжнюка з управління культури миколаївської мерії, де хлопець трудився юристом, сказали нам, що до цих пір відпоюють один одного валер’яною. «Це наша велика біда, і ми її зараз розгрібаємо, — розповів нам глава управління Лілія Заворотня. — Він прийшов до нас на роботу за оголошенням, пропрацював три місяці, ніби все було нормально. З ним в кабінеті сиділи чотири жінки, у них був шок після цієї історії. Адже у них є дочки...».

Нагадаємо, троє хлопців познайомилися з дівчиною 9 березня, запросили її до одного з них додому. За даними міліції, Оксану троє по черзі згвалтували, а потім придушили і винесли на будівництво, де кинули в багаття і пішли. Дівчина дивом вижила, але 55% її тіла обпалено, лікарям довелося ампутувати їй руку і обидві ступні