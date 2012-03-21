У Вінниці відзначили річницю визволення від фашистів

У Вінниці відзначили 68-му річницю визволення міста від фашистських загарбників.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у справах преси та інформації Вінницької обласної державної адміністрації.

Ветеранів Великої Вітчизняної війни з нагоди пам’ятної дати привітали і нагородили Почесними грамотами та грошовими винагородами.

Після урочистого нагородження керівники області та міста вшанували пам'ять загиблих воїнів покладанням квітів і вінків до Меморіалу Слави у сквері Козицького.

Вітаючи ветеранів, заступник голови облдержадміністрації Любов СПІРІДОНОВА подякувала усім учасникам бойових дій за їх подвиг. «Ви є взірцем для нас і підростаючого покоління, завдяки вашому героїзму і патріотизму ми маємо мирне небо над головою. Ми в боргу перед нашими героями» - відзначила Л.СПІРІДОНОВА.

Також у День визволення Вінниці від фашистських загарбників відділ у справах молоді та туризму Вінницької міської ради спільно з муніципальною компанією «Турцентр Подільський» реалізували проект «Бути гідним дідів-прадідів».

В рамках проекту стюардесами-екскурсоводами трамваю-кав'ярні «Везунчик» підготовлені тематичні екскурсії-розповіді про роки Великої Вітчизняної війни на Вінниччині.

Під час екскурсії діти виготовляли символічних голубів, які є символами миру. Після подорожі у «Везунчику» на школярів чекала пішохідна екскурсія до пам'ятника загиблим в роки війни та до Вінницької вежі - місця, де вперше був піднятий прапор Перемоги.