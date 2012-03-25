Україна прокинулась на годину раніше

Україна перейшла цієї ночі на «літній час».

Згідно з постановою Кабінету міністрів, стрілки годинника переведені на годину вперед.

Як повідомляв УНІАН, вперше «літній» і «зимовий» порядок обчислення часу був запроваджений в Англії в 1908 році для економії і раціональнішого розподілу електроенергії протягом доби. Перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався в СРСР з 1981 року. Зараз на «літній» і «зимовий» час переходять більш ніж у 110 країнах світу.

У лютому цього року Кабінет міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради проект закону "Про порядок обчислення часу на території України".

Документом пропонується "в нинішньому році перейти на зимовий час і залишити Україну у другому часовому поясі". За словами автора законопроекту, міністра МНС Віктора БАЛОГИ, "вчені рекомендували перейти востаннє на літній час, враховуючи те, що країна приймає футбольний чемпіонат Євро-2012. Цей час буде зручним для іноземців. Восени Україна знову переведе стрілки на годину назад і буде жити з цим обчисленням часу далі".