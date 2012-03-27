Охоронець колонії вистрілив собі в голову

У Кам’янській виправній колонії № 101 Управління Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області на вежі з вогнепальним пораненням в голову знайдено молодшого інспектора відділу охорони.

Як повідомили УНІАН у керівництві Управління Державної пенітенціарної служби України у Запорізькій області, «співробітника колонії було знайдено на вежі з вогнепальним пораненням у голову напередодні близько 14.00. За попередніми даними, мала місце спроба суїциду: постріл було зроблено з автомата, з яким він ніс службу. Зараз інспектор відділу охорони перебуває в реанімації. Йому проведено операцію, однак стан характеризується, як украй тяжкий».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, зараз прокуратура Вольнянського району Запорізької області проводить перевірку за фактом того, що сталося.

«Вчора молодший інспектор Кам’янської колонії вистрілив собі у голову. Прокуратурою Вольнянського району проводиться дослідча перевірка за фактом спроби самогубства молодшого інспектора відділу охорони Кам’янської виправної колонії № 101», - повідомили у прес-службі.

«Вчора, 26 березня, приблизно о 13.45 інспектор, перебуваючи на посту, використовуючи видану йому для несення служби зброю, зробив одиночний постріл собі у голову», - цитує прес-служба прокуратури заяву з даного приводу начальника відділу прокуратури Запорізької області Валерія ЗЕЛЕНОГО.

За даними прокуратури Запорізької області, знайдений з вогнепальним пораненням у голову молодший інспектор відділу охорони Кам’янської виправної колонії працював на цій посаді з липня 2007 року, за місцем роботи характеризується позитивно.

«Причини і конкретні обставини спроби суїциду встановлюються», - повідомили в прес-службі.