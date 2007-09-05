Ректора Іллічівського інституту Одеського університету спіймали на гарячому

Співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Одеській області затримали за хабар ректора Іллічівського інституту Одеського національного університету ім. Мечникова Сергія ПОКУТНОГО.

Про це УНІАН повідомили в МВС.

Із заявою про вимагання ректором хабара до органів внутрішніх справ звернулася жителька Іллічівська. Аванс в сумі 1 тис. дол. за її переведення з іншого вузу в цей інститут і зарахування на навчання на 4-й курс ректору вже передано, повідомила вона, а ще 9 тис. дол. вимагається доставити.

Після комплексу оперативно-розшукових заходів ректора було затримано в його службовому кабінеті при отриманні хабара. Під час обшуку в його кабінеті знайдено і вилучено 20 тис. дол., з яких 10 тис. дол. - хабар. Походження решти грошей встановлюється. У кабінеті також знайдено наказ за підписом ректора про переведення заявниці в Іллічівський інститут Одеського національного університету ім. Мечникова на навчання.

За даним фактом прокуратура Одеської області порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (хабарництво). Ректор затриманий на троє діб, перевіряється його причетність до інших подібних справ.