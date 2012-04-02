У Польщі український березовий сік продають в аптеках

На Волині розпочався сезон заготівлі та консервування березового соку, повідомляє Укрінформ з посиланням на прес-службу Державного агентства лісових ресурсів України.

"Саме господарства Волинського краю першими в СРСР в 1968 році заготовили 43 тонни соку. Тож уже впродовж 44 років волинські лісівники успішно розвивають цей промисел", - повідомила спеціаліст держагентства.

За її словами, березовий сік під торговою маркою "Волиньліс" відомий у Польщі, Чехії, Ізраїлі, Канаді, країнах СНД.

"У Польщі наш сік, крім торгівлі, продається також і в аптечній мережі. Завдячуючи тісній і плідній співпраці із фірмою Польщі, яка вклала значні кошти в рекламу нашої продукції, ми змогли не тільки зберегти свої консервні цехи, а й надалі розвиватися і розширювати асортимент, нарощувати виробництво", - зазначає експерт.

Загалом передбачено заготовити 1100 тонн сировини.