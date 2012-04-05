Ландіки подали позов до побитої Коршунової з вимогою повернути гроші

Про це УНІАН повідомив адвокат М.Коршунової Ігор Зазимкін.

Водночас він заявив, що подробиці, викладені в позові, йому невідомі.

Зокрема, він не уточнив, від імені кого з боку родичів Р.Ландіка було подано позов, коли відбудеться його розгляд і яка саме сума в ньому зазначена.

«Про те, що цивільний позов подано, я дізнався від Марії, вона мені говорила. Але всіх документів у цій справі я ще не одержав. Вона зараз перебуває за межами Луганська. Була домовленість, що як тільки прийдуть документи, вона мене повідомить. Поки що ніяких повідомлень не було», - сказав він.

Також він повідомив, що 24 квітня відбудеться засідання Апеляційного суду у кримінальній справі Р.Ландіка, якого судом першої інстанції було визнано винним у побитті 20-річної моделі М.Коршунової.

За інформацією газети «Сегодня», ініціатором звернення до суду з вимогою повернути матеріальну компенсацію у розмірі 320 тис. грн, яку М.Коршунова одержала за мирову угоду між ними, стала мати Р.Ландіка.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня Ленінський райсуд міста Луганська визнав сина народного депутата України від Партії регіонів, депутата Луганської міськради Романа Ландіка винним у побитті 20-річної моделі М.Коршунової і засудив його до трьох років позбавлення волі з випробувальним строком на два роки. Р.Ландіка було звільнено в залі суду.