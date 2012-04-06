Азаров зустрівся з китайськими комуністами

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив під час зустрічі в Києві з делегацією міжнародного відділу ЦК Комуністичної партії Китаю.

"Я із задоволенням хочу відзначити, що обсяг нашої двосторонньої торгівлі досяг 8,5 млрд доларів і вийшов на докризовий рівень. Водночас потенціал наших країн дає змогу нам його збільшити", - наголосив М. Азаров.

При цьому він зазначив, що проведення у 2012 році засідання двосторонньої міжурядової комісії із співробітництва України і КНР сприятиме пошуку шляхів для збільшення товарообороту між країнами.