У Херсонесі, можливо, знайшли відбитки ніг апостола Андрія Первозванного

Про це заявили представники Кримської єпархії УПЦ МП та Севастопольського благочиння, повідомив РІА Новини в понеділок представник прес-служби Севастопольської благочинності.

Згідно з церковним джерелами і "Степенній книзі", написаній в XVI столітті представниками православної церкви, апостол Андрій розмовляв з людьми про вчення Христа, стоячи на камені біля берега моря, і несподівано камінь став м`яким, як віск, і ступні святого закарбувалися на ньому. Після цього чуда багато хто увірував у вчення Ісуса Христа. Люди торкалися до цих відбитків і отримували духовне і фізичне зцілення. Після підкорення Криму татарами Херсонес був покинутий і святині забуті.

Настоятель Володимирського собору в Херсонесі протоієрей Сергій Халюта почув від одної з парафіянок, що на березі моря в камені відбиті два сліди, схожі на людські, але правий видно гірше.

"Я сам подивився на ці сліди і відразу ж повідомив владиці кримському Лазарю, який прибув в Херсонес і особисто переконався в тому, що це людський слід у камені. Ми привели з собою експертів-криміналістів і замовили проведення медичної експертизи. Результати підтвердили, що сліди в камені схожі на людські. А найголовніше - люди торкаються цих відбитків і отримують зцілення від хвороб ", - сказав настоятель.

Як випливає з документів судово-криміналістичної та медичної експертиз, це слід лівої ноги, з великою ймовірністю людської, босий з п`ятьма пальцями, 38-го розміру, передбачуваний ріст людини - 162 сантиметри. Слід утиснений в камінь і не є природним витвором.

На місці виявлення відбитків видно, що на твердому камені, який не є ні піщаником, ні крейдою, утиснений слід лівої ноги з чітко вираженими пальцями - ніби босою ногою наступили в рідкий цемент або мокрий пісок.

Остаточний вердикт про походження слідів може дати геологічна експертиза, яка вже проведена. Її результати стануть відомі через два тижні.