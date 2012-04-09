Прокуратура: екс-керівник РДА, винний у двох смертях, характеризується позитивно

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури.

“Враховуючи передбачені кримінально-процесуальним законодавством обставини, оскільки підозрюваний не ухиляється від слідства, не перешкоджає встановленню істини у кримінальній справі, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, позитивно характеризується за місцем проживання, відшкодовує потерпілим матеріальні витрати, з’являється до слідчого за викликом та не відлучається з місця проживання без його дозволу, йому обрано запобіжний захід у вигляді застави”, - ідеться у повідомленні прокуратури.

Наразі екс-голові РДА пред’явлено обвинувачення за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України (“Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб") та допитано як обвинуваченого.

У справі проведено низку слідчих дій, в тому числі, допитано свідків, із залученням спеціалістів та експертів проведено відтворення обстановки та обставин події, призначено ряд необхідних для встановлення істини у праві експертиз.

Хід розслідування перебуває на особистому контролі прокурора області.

Як повідомляв УНІАН, вночі 24 лютого ц.р. чиновник збив 27-річного жителя Красилівського району, який від отриманих ушкоджень загинув на місці події, та його 22-річну односельчанку, яка від отриманих травм померла в лікарні.

27 лютого прокурор Хмельницької області порушив кримінальну справу за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб). Під час експертизи було встановлено, що посадовець на момент ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння.

28 лютого Президент Віктор Янукович звільнив Валентина Заріцького з посади голови Білогірської РДА.

Пізніше екс-чиновник заплатив 25 тис. грн застави. За словами адвоката потерпілих Василя Шамрая, В.Заріцький частково відшкодував моральні та матеріальні збитки. Зокрема, 10 тис. грн В.Заріцький передав на поховання, ще 50 тис грн потерпілі сім'ї одержали згодом.