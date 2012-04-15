Знову на тому ж місці ліквідовано базу перекачування пального з Росії

16:56, 15 квітня 2012
Суспільство
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У Луганській області ліквідовано базу з перекачування контрабандного пального з Російської Федерації.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю ГУМВС України в Луганській області, вона була ліквідована в селі Біленьке Краснодонського району.

Пластикові труби тяглись аж до кордону
На вигляд - звичайна ділянка, огороджена парканом
За парканом металеві місткості по 60 куб.м

База знаходилася на відстані 300 метрів від державного кордону з Російською Федерацією і з боку представляла собою звичайну ділянку, огороджену парканом. Проте за огорожею велися не будівельні роботи, а активне перекачування пального з боку сусідньої держави. Пластикові труби були прокладені глибоко в землі і тяглися аж до кордону. За парканом були заховані і самі металеві ємності об'ємом по 60 м ³. До приїзду правоохоронців вони були практично порожні.

Співробітники міліції вилучили все обладнання та демонтували трубопровід. Всі зібрані матеріали направлено в податкову і митницю для прийняття відповідного рішення.

Як наголошується в повідомленні, в листопаді 2011 року співробітники міліції вже закривали базу, розташовану на цьому ж місці. Тоді спецтехнікою було демонтовано все обладнання. Однак не минуло й кількох місяців, як новий об'єкт з'явився на колишньому місці.

Фото з сайту Паралель-Медіа. Новин Луганська і України

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