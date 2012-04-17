В Україні створили телефонну базу номерів шантажистів і бабіїв

Як з'ясувала «Сегодня», борці за порядність склали інтернет-базу своїх кривдників - бабіїв, шантажистів і обманщиків, і навіть тих, хто неякісно ремонтує сантехніку.

«Щодня користувачі викладають близько 50 номерів телефонів з історіями, — розповів «Сегодня» адміністратор сайту Ktozvonit.com.ua Олексій Коваль. — Оголошень стає більше (у «реєстрі» їх вже більше 15 тис.). Постраждалі від шахраїв люди обмінюються тут контактами для того, щоб інші люди не постраждали.

У МВС виданню відповіли, що професійного інтересу для них такі реєстри не становлять. «Але кожен із абонентів має право звернутися до суду для того, щоб його номер виключили з такого списку. Хоча вказування телефонних номерів у відкритому доступі, якщо там немає прізвища його власника, не суперечить закону», — пояснив спікер МВС Володимир Поліщук.