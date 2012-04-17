Ужгородську «Мамочку» з 20 судимостями знову взяли на гарячому

Як повідомляє УМВС України у Закарпатській області, «78-річна бабця Етелла більше відома у певних колах на прізвисько «Мамочка».

Починаючи з радянських часів і дотепер ця злодійка «заробила» понад 20 судимостей за кишенькові крадіжки, так що за певних обставин могла б вважатися і «злодієм в законі», зауважили у міліції.

«Останнім часом «Мамочку» бачили в переповнених ужгородських маршрутках, де вона, вочевидь, крала гроші та мобільні телефони з кишень і сумок пасажирів», додали в УМВС у Закарпатській області.

Днями в ужгородське міськуправління міліції звернулася із заявою 17-річна студентка, до якої «обідньої пори причепилася якась смаглява маленька бабуся й відкрито забрала з її сумочки гроші в сумі 50 гривень».

78-річну жінку затримано, речовий доказ скоєння злочину вилучено.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 186 ч. 1 Кримінального кодексу України (грабіж).