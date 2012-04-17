Через розробку білоруської крейди може зникнути озеро Світязь

Україна не виставляла офіційних претензій до Білорусі з приводу можливого забруднення Шацьких озер в результаті робіт на Хотиславському родовищі крейди.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив на прес-конференції заступник міністра природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Білорусі Анатолій Ліс.

А.Ліс відзначив, що це питання не раз порушувалося на зустрічах представників Мінприроди Білорусі і природоохоронного відомства України.

«З боку науковців, як з нашого боку, так і з українського, питань немає. Все зрозуміло. Іноді з українського боку, на жаль, це питання політизується», - вважає А.Ліс.

Він наголосив, що при розробці Хотиславського родовища виконуються всі заходи, пов'язані з охороною навколишнього середовища.

«За великим рахунком, такого побоювання, що зникнуть Шацькі озера, немає», - відзначив заступник міністра.

При цьому А.Лісу важко сказати, на якій саме стадії зараз перебуває розробка родовища крейди, проте запевнив, що вся нормативна документація з нього має проходити як державну, так і екологічну експертизу.

«Якщо до нас надійдуть офіційні запити української сторони, ми завжди готові їм надати відповіді, зокрема й щодо екології», - сказав А.Ліс.

Як повідомлялося, на брифінгу в Києві заступник міністра екології і природних ресурсів України Ігор Вільдман заявив про те, що влада України не поділяє оптимізму Білорусі, яка вважає, що всі ризики від видобутку крейди в кар'єрі враховано й мінімізовано.

За його словами, Україна сподівається до середини травня врегулювати екологічний конфлікт з Білоруссю, що стосується можливого забруднення Шацьких озер. Для цього створено спеціальну українсько-білоруську комісію.

Українські вчені стурбовані тим, що освоєння білоруського Хотиславського родовища крейди вкрай негативно впливає на рівень води в Шацьких озерах, зокрема в унікальному озері Світязь. Учені вважають, що в результаті розробки білоруського кар'єру озера можуть обміліти і зовсім зникнути.

Фахівці вважають, що є підстави говорити про порушення Білоруссю низки міжнародних конвенцій, які забороняють дії, що можуть призвести до негативних змін екології.

Попри твердження білоруської сторони про те, що всі ризики від видобутку крейди в Хотиславському кар'єрі, що розташований за 20 кілометрів від озера Світязь, враховано і мінімізовано, існує загроза екологічної катастрофи.

Шацькі озера - група з більш ніж 30 озер у Волинській області, в межиріччі Прип’яті і Західного Бугу. Для охорони рідкісних природних комплексів у районі Шацьких озер в 1983 році було створено Шацький національний парк площею 32,500 га.