Мінекології нарешті візьметься за незаконне намивання ділянок на водоймах

Про це сказав заступник директора департаменту охорони природних ресурсів та екомережі Мінекології Микола Мовчан, повідомляє ТСН.

За його словами, відповідні зміни до Земельного кодексу розроблені Мінекології і найближчим часом будуть подані на розгляд парламенту.

М.Мовчан зазначив, що міністерство також перевірить об'єкти, побудовані на намитих ділянках, частина з них може бути знесена. "Ті об'єкти, які були побудовані до 1995 року повинні будуть привести до відповідності вимогам нових правил використання прибережних територій. Які були побудовані після 1995 року - будемо дивитися, можливо, і зносити" - сказав він.