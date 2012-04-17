Мінекології нарешті візьметься за незаконне намивання ділянок на водоймах
21:26, 17 квітня 2012Суспільство
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Міністерство екології ініціює запровадження заборони на намивання ділянок на річках і озерах для подальшого будівництва.
Намивання піску дуже небезпечне для водойм і їх живого світу, фото kiev.pravda.com.ua
Про це сказав заступник директора департаменту охорони природних ресурсів та екомережі Мінекології Микола Мовчан, повідомляє ТСН.
За його словами, відповідні зміни до Земельного кодексу розроблені Мінекології і найближчим часом будуть подані на розгляд парламенту.
М.Мовчан зазначив, що міністерство також перевірить об'єкти, побудовані на намитих ділянках, частина з них може бути знесена. "Ті об'єкти, які були побудовані до 1995 року повинні будуть привести до відповідності вимогам нових правил використання прибережних територій. Які були побудовані після 1995 року - будемо дивитися, можливо, і зносити" - сказав він.
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