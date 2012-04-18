В Азарова відхрестилися від годинника за 45 тисяч

Про це повідомляє Урядовий портал, коментуючи запис привітання Азарова з Великоднем на фоні дорогого німецького годинника HERMLE, який оцінили в 45 тисяч.

«За понад два роки діяльності Уряду під керівництвом Миколи Азарова Секретаріат Кабінету Міністрів України у своїй господарській діяльності дотримується режиму жорсткої економії. Це стосується як купівлі дорогих автомобілів, дорогої техніки, меблів чи аксесуарів для офіційних кабінетів, так і проведення ремонтних робіт у кабінетах чиновників. Саме тому критика деяких ЗМІ щодо наявності дорогих речей в інтер’єрі є неконструктивною», - запевнили в Кабміні.

«Варто зазначити, що годинник HERMLE 01164-N91161 був придбаний ще у 2006 році в зал для зустрічі іноземних делегацій. Микола Азаров, який очолює Уряд з березня 2010 року, не має жодного відношення до цього придбання», - повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, у першій половині 2006 року уряд очолював Юрій Єхануров, у другій - Віктор Янукович.