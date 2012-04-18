У Львові озброєний чоловік намагався пограбувати банк

Як повідомив УНІАН старший інспектор з питань зв’язків із ЗМІ Управління Державної служби охорони ГУ МВС України у Львівській області Денис Харчук, сьогодні близько 12.00 до приміщення філії одного з банків, що на проспекті В’ячеслава Чорновола, увійшов невідомий чоловік і, діставши пневматичний пістолет, почав кричати: „Це – пограбування!”.

Один з працівників банку натиснув „тривожну кнопку”. Після спрацювання сигналу тривоги до банку через кілька хвилин прибув наряд Управління ДСО.

„Міліціонери затримали нападника, яким виявився 29-річний житель міста Львова. В нього вилучили пневматичний пістолет, який, як з’ясувалося, він придбав у магазині напередодні скоєння нападу на банк. Затриманого доставили до Шевченківського райвідділу міліції Львова, де з’ясовуються мотиви та обставини скоєного”, - поінформував Д.Харчук.

На момент скоєння нападу у приміщенні банку перебували близько 8 працівників установи та декілька відвідувачів. Обійшлося без паніки.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи.