У Львові озброєний чоловік намагався пограбувати банк
16:24, 18 квітня 2012Суспільство
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Сьогодні у Львові при спробі пограбування банківської установи було затримано 29-річного львів’янина, озброєного пневматичним пістолетом.
|Нападником виявився 29-річний житель Львова
Один з працівників банку натиснув „тривожну кнопку”. Після спрацювання сигналу тривоги до банку через кілька хвилин прибув наряд Управління ДСО.
„Міліціонери затримали нападника, яким виявився 29-річний житель міста Львова. В нього вилучили пневматичний пістолет, який, як з’ясувалося, він придбав у магазині напередодні скоєння нападу на банк. Затриманого доставили до Шевченківського райвідділу міліції Львова, де з’ясовуються мотиви та обставини скоєного”, - поінформував Д.Харчук.
На момент скоєння нападу у приміщенні банку перебували близько 8 працівників установи та декілька відвідувачів. Обійшлося без паніки.
Вирішується питання про порушення кримінальної справи.
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