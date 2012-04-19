Безсмертний: Шацькі озера нищить бізнесмен, близький до Лукашенка

Про це на прес-конференції щодо непоправної екологічної шкоди Шацьким озерам і всьому Поліссю, сказав колишній Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Білорусь (2010-2011) Роман Безсмертний.

“Звернення до Міжнародного суду, застосування економічних санкцій є абсолютно доречним в цій ситуації”, - наголосив екс-посол.

Р.Безсмертний зазначив, що під час ряду засідань урядової українсько-білоруської комісії обговорювалася дана проблема. За його словами, “навіть у зведеному документі, який було вироблено після візиту Президента України Віктора Януковича в Мінськ влітку 2010 року, ця позиція також значилася”. Екс-посол уточнив, що білоруська сторона зобов’язувалася “припинити розробку другого етапу кар’єру”. Р.Безсмертний зазначив, що хоч українська сторона і виконала свої зобов’язання і надала свої кандидатури для входження в створювану спільну комісію і запропонувала методологію оцінки завданих збитків при освоєнні Білоруссю Хотиславського родовища крейди, та білоруська сторона навіть з цього приводу “офіційної відповіді не дала”. “Чому так себе веде білоруська сторона? Ви, знаєте, що в будь-якій справі є пароль. Цим паролем у справі Хотиславського родовища є два слова: перше слово - це ім’я людини - Юрій Чиж, а друге - це назва фірми “Трайпл”. Це людина, яка належить до числа «придворних бізнесменів» президента Лукашенка”, - підкреслив Р.Безсмертний. При цьому він додав, що хоч би “скільки українські президенти - Кучма, Ющенко, Янукович - порушували це питання, воно впирається в одну проблему, тому що це на сьогоднішній день є частиною родинного бізнесу, тому дискусію на цю тему вести дуже складно”.

Р.Безсмертний наголосив, що домовленості між Україною та Білоруссю не виконуються, бо “освоєння та розробка кар’єру йде повним ходом”, а запевнення білоруської сторони, що “там нічого не робиться, що проведені якісь гідрологічні заходи, то все м’яко кажучи неправда - видобуток йде повним ходом і що найнебезпечніше в цій ситуації - йде заглиблення кар’єру”.

На переконання Р.Безсмертного, “продовження таких робіт в зоні Полісся несе в собі колосальну небезпеку не тільки для самого Полісся”, а для території інших країн.

При цьому Р.Безсмертний вважає, що цю проблему можна вирішити. За його словами, це можна зробити в трьохсторонному діалозі – Польща, Україна і Білорусь, шляхом приєднання “українських і білоруських територій цієї зони до гідробіологічного атмосферного заповідника, яким сьогодні визнана ЮНЕСКО частина західного полісся території Польщі”, бо тоді всі роботи на цих територіях будуть припинені. “Але, я мушу це сказати, при збереженні нинішнього політичного режиму в Білорусі - це не можливо”, - додав Р.Безсмертний.

Провідний науковий співробітник Інституту гідробіології НАНУ Володимир Щербак наголосив, що через діяльність Хотиславського кар’єру перед Поліссям постало чимало загроз. Зокрема, за його словами, відбуватиметься зміління Шацьких озер. Він наголосив, що в тих озерах, які розташовані на відстані 12-17 кілометрів від цього кар’єру, водообмін зменшився в 2,8-5 разів, тобто “ми маємо чіткий сигнал про те, що йде негативний вплив на довкілля України”. В.Щербак зазначив, що існує велика загроза втрати як рослинного, так і тваринного світу, частина яких занесена в Червону книгу.

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Як повідомляв УНІАН, на брифінгу в Києві заступник міністра екології і природних ресурсів України Ігор Вільдман заявив про те, що влада України не поділяє оптимізму Білорусі, яка вважає, що всі ризики від видобутку крейди в кар'єрі враховано й мінімізовано.

За його словами, Україна сподівається до середини травня врегулювати екологічний конфлікт з Білоруссю, що стосується забруднення Шацьких озер.

Вчені зазначають, що попри твердження білоруської сторони про те, що всі ризики від видобутку крейди в Хотиславському кар'єрі, що розташований за 20 кілометрів від озера Світязь, враховано і мінімізовано, існує загроза екологічної катастрофи.

Шацькі озера - група з більш як 30 озер у Волинській області, в межиріччі Прип’яті і Західного Бугу. Для охорони рідкісних природних комплексів у районі Шацьких озер в 1983 році було створено Шацький національний парк площею 32,500 га.