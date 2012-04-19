У Харкові 19-річна дочка депутата на зебрі збила людину

У Харкові - чергове резонансне ДТП за участю дівчини-«мажора». Про це повідомляє "Сегодня".«Шкода» збила жінку на пішохідному переході і втекла з місця події.

Аварію жваво обговорюють на форумах і в соцмережах.

Один із завсідників форуму під ніком Opirus виклав відео з місця ДТП - на ньому видно машину швидкої допомоги і скупчення людей, а ось «Шкоди» - ні.

31-річна жертва аварії Ірина Козлова з численними травмами перебуває у лікарні.

Виявилося, що іномарка належить дочці депутата Харківської райради, члена правління товариства Червоного Хреста України Володимира Рожанського - 19-річній Христині. Її подруга Айла Джанієва була відвертою у соцмережі: «Так, я знаю, що вона збила людину, ми разом були з нею в машині. Даішники нічого не вимагали за закриття справи. Є проблеми, які ми вирішуємо одним телефонним дзвінком».

У ДАІ події не приховують, але наполягають: водій не зникла, а лише припаркувалася неподалік. «Інспектори ДАІ біля станції «Наукова» не знайшли машин з пошкодженнями, характерними для ДТП. А ось під час обстеження прилеглої території, на сусідньому перехресті знайшли білу «Шкоду», водій якої, 19-річна дівчина, зізналася в тому, що вона збила пішохода і чекає, поки приїде ДАІ », - говорить прес-секретар міськДАІ Олег Никоненко.

Батько Христини Володимир Рожанський відмовився говорити з кореспондентом «Сегодня». Близькі Ірини Козлової побоюються, що дочка депутата уникне відповідальності.