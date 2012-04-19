Жадан презентує нову книгу в УНІАН

У понеділок, 23 квітня, о 16.30 в УНІАН (Київ, вул. Хрещатик, 4) відбудеться перша презентація нової поетичної книжки Сергія Жадана «Вогнепальні й ножові».

Під час зустрічі можна буде почути вірші, що ввійшли до збірки, та цілком нові, ще не друковані тексти.

Вхід вільний. Телефон для довідок - 050 312 89 15.

«Вогнепальні й ножові» - це збірник біблійних і кримінальних балад, герої яких вперто й послідовно рухаються темними стежками, маючи наміри будь-що втілити в життя свої мрії та залишити місце злочину. Апостоли та бойовики, пророки та біженці, агітатори та відступники, зомбі - персонажі цієї книжки свідчать про час та заповнюють простір, з якого з’являються вірші - ліричні й піднесені, радісні й ностальгійні, вогнепальні й ножові.

“У цій книжці несподівано багато героїв. А самі вірші виявилися історіями про любов, ніжність, зраду та відданість. А також про героїзм, підступність, запеклість і невблаганність. Тому вона й вийшла ліричною, а персонажі - непереможними. Як і має бути з героями псалмів та вестернів”, - каже про своє нове творіння С.Жадан.