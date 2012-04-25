На синій гілці київського метро обмежили рух поїздів: на колію впала людина

Як повідомили УНІАН у прес-службі КП “Київський метрополітен”, надзвичайна ситуація сталася близько 12.40 і наразі є певні обмеження в русі потягів на вказаній лінії метро.

Зокрема, організовано перевезення пасажирів від «Героїв Дніпра» до «Майдану Незалежності», та від «Виставкового центру» до «Либідської» по коліях в обох напрямках. Водночас, між станціями «Либідська» та «Льва Толстого» потяги курсують в одному напрямку (в бік «Майдану Незалежності»).

Наразі відсутня інформація про стан пасажира метро, який впав на колію.

Також в прес-службі поки не уточнюють, коли відновиться нормальний рух поїздів на синій гілці. “Там працюють люди. Поки не можемо сказати, коли буде відновлено рух”, - сказав співрозмовник агентства.