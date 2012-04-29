Американський бізнесмен скаржиться на свавілля українського слідчого

У скарзі, копію якої передано кореспонденту УНІАН, йдеться про те, що адвокату Ігорю Солімчуку заборонили бути присутнім на допиті у Рівненському райвідділі міліції, коли І.Каліхмана наприкінці квітня викликали як свідка у кримінальній справі, порушеній після звернення українських партнерів інвестора.

Партнери не погоджувалися із втратою готельного комлексу «Лана» неподалік Рівного, який через борги, згідно з рішенням суду, перейшов до І.Каліхмана.

«Коли я зі своїм захисником прибув до райвідділу УМВС України в області, слідчий Трубка В.В. повідомив нас, що він усуває мого захисника – адвоката І.М.Солімчука від участі у справі. Таким чином, я був позбавлений належного правового захисту, що має для мене величезне значення, оскільки я не є громадянином України, а відтак - не знайомий з нормами КПК України та не можу повною мірою захистити свої права та інтереси самостійно, без правової допомоги», - йдеться у скарзі І.Каліхмана.

І.Солімчук пояснює, що слідчий мав винести вмотивовану постанову про відсторонення адвоката від участі у справі, однак не зробив цього, а просто «свавільно не допустив захисника».

«Згідно зі статтею 59 Конституції України, кожен має право на правову допомогу та є вільним у виборі захисника своїх прав. Зазначу, що поняття «кожен» охоплює усіх без винятку осіб – громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України. Вважаю, що слідчий без жодних правових підстав позбавив громадянина США Ісака Каліхмана права на правову допомогу, яке гарантується Конституцією України, чим грубо порушив норми матеріального та процесуального права», - заявив І.Солімчук.

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Як повідомляв УНІАН, рівненські міліціонери 27 березня приїхали з обшуком до готельного комплексу "Лана" у с. Біла Криниця Рівненського району. І.Каліхмана півтори години тримали у міліцейському автомобілі і звільнили лише після того, як його дружина зателефонувала із США до американського Посольства в Україні. Згодом міліціонери подали судовий позов, у якому звинуватили І.Каліхмана у злісній непокорі. Однак Рівненський районний суд не задовольнив цей позов.