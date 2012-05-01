AI: Українська міліція небезпечна для гостей Євро-2012

07:53, 01 травня 2012
Суспільство
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Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявляє, що правоохоронні органи в Україні несуть загрозу вболівальникам Євро-2012.

Про це йдеться у заяві Amnesty International з приводу пограбування та жорстокого побиття двох хлопців шістьма міліціонерами у Львові 21 квітня.

"Український уряд має вжити негайних заходів, щоб зупинити поширення міліцейських злочинів", - сказав директор Європейського та Центральноазійського департаменту Amnesty International Джон Далхусейн.

Він вважає, що у разі, якщо уряд не відреагує на ці інциденти, це правоохоронці і надалі вдаватимуться до жорстокості, і це наражатиме на небезпеку фанів Євро-2012.

На його думку, українські правоохоронні органи потребують негайного реформування напередодні Євро-2012, а нехтування правами людини "неприпустиме".

В Amnesty International обурені інцидентом, що стався 21 квітня у Львові. Ігор Сачишин і Андрій Семенюк були арештовані після сварки у барі.

Як зафіксовано на відео, під час затримання 6 міліціонерів вкрали у хлопців $2,075 і вдалися до жорстокого побиття.

В організації зазначають, що міліціонери накинулися на хлопців, побили, застосували сльозогінний газ і надягли наручники. Їх також неодноразово били кийками, а потім повалили на підлогу.

Після цього хлопців відвезли до Сихівського райвідділу міліції і утримували за гратами без медичної допомоги і доступу адвоката протягом 12 годин. Пізніше їх випустили, і "швидка допомога" відвезла їх до найближчої лікарні, оскільки хлопці не могли самостійно пересуватися.

Місцеві органи відмовлялися відкривати кримінальну справу проти міліціонерів, поки адвокат жертв не дав інтерв’ю одному з місцевих телеканалів.

25 квітня п’ятеро міліціонерів були арештовані. Ще один ліг у лікарню зі скаргами на травми, нібито отримані від двох чоловіків за чотири дні до цього.

"Ця справа є черговим прикладом того, як існуюча система залишає правоохоронців безкарними за злочинну поведінку. Влада починає щось робити лише тоді, коли втручаються медіа", - наводить слова Далхусейна Українська правда.

"Країна вимагає нової здорової системи для розслідування міліцейських злочинів", - додав він.

В Amnesty International зазначили, що зафіксували багато подібних випадків прояву жорстокості і насилля з боку міліціонерів в інших містах, що прийматимуть Євро-2012.

В організації додали, що міліціонери часто вдаються до насилля, вимагаючи гроші, вибиваючи зізнання, або просто через сексуальну орієнтацію чи етнічну приналежність жертв.

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