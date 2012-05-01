Прокуратура заборонила кременчуцькій газеті виходити російською мовою
Прокуратура Кременчука Полтавської області встановила, що редакція газети міськради «Вісник Кременчука» порушила закон, прийнявши рішення випускати видання російською мовою.
Про це УНІАН повідомив прокурор Кременчука Тимофій Кодола.
За його словами, прокуратура Кременчука провела перевірку за зверненням секретаріату Кременчуцької міської організації Національної спілки журналістів України, в якому йшлося про те, що видання суспільно-політичної газети Кременчуцької міської ради «Вісник Кременчука» вийшло частково російською мовою.
«Під час перевірки встановлено, що, відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації - газети «Вісник Кременчука», мовою видання є українська мова. Проте, порушуючи вимоги Закону «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» і виданого свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, в №16 вказаної газети на сторінках 2-3, 18-19 були опубліковані статті російською мовою, що й викликало обурення Кременчуцької міської організації Національної спілки журналістів України. За результатами проведеної перевірки прокуратурою Кременчука внесено подання в Кременчуцьку міську раду (засновник видання) з вимогою усунути встановлені порушення закону і не допускати їх надалі», - сказав Т.Кодола.