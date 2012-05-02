У міліції кажуть, що на 1 травня українці поводилися добре
11:59, 02 травня 2012Суспільство
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Святкування Міжнародного дня солідарності трудящих в Україні відбулось без правопорушень.
Більшість українців першотравень провели на пікніках
Як повідомляє Управління зв’язків з громадськістю МВС України, учора у 324-х населених пунктах держави відбулося майже 490 урочистих заходів, присвячених Дню міжнародної солідарності трудящих. Участь в урочистостях взяли понад 240 тис. осіб.
До несення служби із забезпечення правопорядку в державі було залучено близько 6,4 тис. працівників органів внутрішніх справ.
Під час проведення заходів порушень громадського порядку не допущено.
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