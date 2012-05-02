У Києві за травневі свята зловили 154 п'яних водіїв

За словами начальника управління столичної Державтоінспекції Анатолія Курінного, з початку року інспектори задокументували майже 4,5 тис водіїв, які керували транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння з початку року районними судами Києва прийнято 1808 рішень, у 596 випадках водіїв позбавили права керування транспортним засобом.