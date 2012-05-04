Кириленко запитує в Табачника, чи не за державні гроші русифікують дошкільнят

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «За Україну!».

В.Кириленко просить роз’яснити, за чиї кошти були надруковані книжки для дошкільнят і чи будуть вони закуповуватися міністерством для обов’язкового розповсюдження та використання у дошкільних навчальних закладах України.

«Ситуація просто абсурдна: дітям в українських дитячих садках пропонують читанки, де на першій сторінці – російський триколор. Малечі, яка лише починає формуватися як особистість, відразу пропонують прапор сусідньої держави, замість того, аби формувати почуття любові та патріотизму до України. Годі й дивуватися, що після таких підручників діти, народжені вже в незалежній Україні, можуть мати проблеми з ідентифікацією себе як українців», - підкреслив депутат.

В.Кириленко вимагає повідомити, чи не за державні кошти відбувається русифікація свідомості дошкільнят, та вимагає не допустити розповсюдження книжки з такою обкладинкою по українських закладах дошкільної освіти.