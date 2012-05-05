У Маріуполі брат із сестрою вбили таксиста і забрали його машину

Як повідомили УНІАН у прес-службі Маріупольського міського управління міліції, 3 травня до міліції надійшло повідомлення про виявлення тіла таксиста зі слідами насильницької смерті.

За підозрою в скоєнні умисного вбивства оперативники міліції затримали рідних брата й сестру, 1984 і 1989 р.н.

Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб із корисливих мотивів), підслідних заарештовано.