У Маріуполі брат із сестрою вбили таксиста і забрали його машину
17:37, 05 травня 2012Суспільство
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У Маріуполі Донецької області затримано брата й сестру, які вбили таксиста й заволоділи його автомобілем.
Вбивцям 23 і 28 років
Як повідомили УНІАН у прес-службі Маріупольського міського управління міліції, 3 травня до міліції надійшло повідомлення про виявлення тіла таксиста зі слідами насильницької смерті.
За підозрою в скоєнні умисного вбивства оперативники міліції затримали рідних брата й сестру, 1984 і 1989 р.н.
Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб із корисливих мотивів), підслідних заарештовано.
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