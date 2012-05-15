Азаров: нині наша мета - збільшити експорт в Італію

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це він заявив під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Італійської Республіки Фабріціо Романо.

«Зараз ціллю для нас є збільшення експорту наших товарів до вашої країни. Давайте будемо працювати у цьому напрямку», - сказав М.Азаров.

Водночас він зазначив, що відносини між Україною та Італією розвиваються динамічно і прогнозовано.

«Я сподіваюся, що Ваша діяльність сприятиме зміцненню як українсько-італійських відносин, так і відносин з ЄС», - зазначив М.Азаров, звертаючись до посла Італії.

Глава уряду зазначив, що Україна дуже цінує Італію як партнера. «Наш товарооборот сягає 6 млрд доларів. Італія належить до провідних країн ЄС, з якими активно співпрацює Україна, ми багато імпортуємо з Італії», - зазначив М.Азаров.