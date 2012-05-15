Росія досі не пускає до себе український сир

Про це міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк повідомив сьогодні на брифінгу, відповідаючи на запитання УНІАН.

«Сьогодні поки що немає дозволу (на експорт – УНІАН)», - сказав М.Присяжнюк.

Він повідомив, що Росспоживнагляд продовжує лабораторні дослідження продукції 4-х підприємств України і після отримання результатів аналізу прийматиметься рішення про відновлення поставок сиру з України до Росії.

При цьому М.Присяжнюк наголосив, що перед відправкою до Росії продукція пройшла лабораторні дослідження в Україні, які підтвердили можливості експорту сиру до Росії.

«Росспоживнагляд взяв на лабораторні аналізи сири 4-х підприємств і сьогодні-завтра вони повинні закінчити цю роботу. Ми ці зразки перевірили у себе в лабораторіях і якихось порушень російських стандартів немає», - сказав М.Присяжнюк.

«Сьогодні-завтра ми одержимо висновок, і тоді вже буде прийнято рішення російською стороною коли, які підприємства і в якому обсязі, а також на яких умовах експортуватимуть сир до Російської Федерації», - сказав М.Присяжнюк.

Довідка УНІАН. 8 лютого 2012 року Росспоживнагляд заборонив ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), заявивши, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії.

У Держветфітослужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Пізніше російська сторона заборонила ще 4 українським підприємствам поставляти сир на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанський і Лозовський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.

3 квітня, за результатами переговорів міністра економічного розвитку і торгівлі України Петра Порошенка з головою Росспоживнагляду Геннадієм Оніщенком було заявлено, що обмеження на імпорт твердих і напівтвердих сирів українського виробництва з боку РФ будуть зняті після відпрацювання тих зауважень, які висловила російська сторона в ході перевірки ТОВ «Гадячсир».

10 квітня фахівці Росспоживнагляду прибули до України для перевірки, зокрема, Пирятинського сирзаводу і ПП КФ «Прометей».

17 квітня на брифінгу в Москві міністр економічного розвитку і торгівлі України П. Порошенко повідомив, що три із семи українських заводів відновлюють поставки сиру до Росії.

За його словами, йдеться про ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.) і ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), які пройшли перевірку Росспоживнагляду.

П.Порошенко повідомив, що Росспоживнагляд продовжить перевірки українських виробників сирів, яким заборонено експорт продукції до РФ.

26 квітня повідомлялося, що Росспоживнагляд завершив перевірку четвертого українського підприємства - «Дубномолоко», яке має намір поставляти сир на ринок Російської Федерації.