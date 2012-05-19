ФДМУ продасть ще два обленерго

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду.

ФДМУ планує також у серпні 2012 р. виставити на аукціон на фондовій біржі 21% акцій ПАТ «Черкасиобленерго»

Нагадаємо, з початку приватизації енергокомпаній, яка стартувала у 2011 р., було приватизовано на конкурсах 9 пакетів енергорозподільних і енергогенеруючих компаній. Вартість продажу цих пакетів становила понад 5,3 млрд грн.

Довідка УНІАН. Енергопостачальна компанія ВАТ «Тернопільобленерго» – монополіст з поставки і транспортування електроенергії ц Тернополі і Тернопільській області.

50,999% акцій компанії володіє НАК «Енергетична компанія України», 24,99% – Bikontia Enterprises Limited, 15,1% – Larva Investments Limited (обидва Кіпр).

ПАТ "Черкасиобленерго" здійснює ліцензійну діяльність щодо поставок і передачі електроенергії на території Черкаської області.

Держава контролює 71% акцій «Черкасиобленерго». Прямий контроль над пакетом 46% акцій здійснює Фонд державного майна, опосередкований – через «УкрЕСКО» (25%). 26,63% акцій контролює Garensia Enterprises Limited (Кіпр).