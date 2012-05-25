Борці з кіберзлочинами вийшли на партію мисливських ножів
03:42, 25 травня 2012Суспільство
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В Одесі співробітники міліції затримали організатора Інтернет-магазина з незаконного збуту холодної зброї.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків із громадськістю Управління МВС у Одеській області, співробітники Управління боротьби з кіберзлочинністю здійснили «оперативну закупівлю» партії мисливських ножів, які продавалися за ціною від 200 до 1000 грн за одиницю зброї.
У ході операції оперативниками МВС затримано 27-річного одесита, а зразки холодної зброї направлені на експертизу.
Вирішується питання про порушення кримінальної справи за фактом незаконного поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України), а також вживаються заходи з встановлення каналів надходження зброї й затримання причетних осіб.
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