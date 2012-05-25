«Турбоатом» ніхто не мінував

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області.

Через проведення обстеження території підприємства його роботу було призупинено, евакуйовано більше 340 осіб.

Працівники вибухово-технічної служби, оглянувши понад 19 тис. кв. м території, вибухонебезпечних пристроїв та речовин не виявили.

Проводяться усі необхідні заходи для встановлення особи, що здійснила телефонний дзвінок до міліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні об 11.38 до правоохоронців надійшло анонімне повідомлення, що в адміністративному корпусі ТОВ «Турбоатом» закладений вибуховий пристрій і через три години станеться вибух.