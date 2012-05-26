На базі харківського ліцею відкриють кадетський корпус

Як повідомляє Урядовий портал, 23 травня Кабінетом міністрів було ухвалено розпорядження «Про заходи, пов’язані із створенням державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» на виконання Указу Президента України від 31 серпня 2010 року № 888 «Про державну гімназію-інтернат із посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус».

Це буде єдиний у країні навчальний заклад з посиленою військово-фізичною підготовкою для учнів 5-11 класів і діяти він почне з 1 липня 2013 року.

Відзначається, що функціонування такого навчального закладу спрямовано на виховання патріотизму, відповідальності, дисциплінованості та надасть можливість учням здобувати знання і навички, необхідні для подальшого вступу і навчання у вищих навчальних закладах Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства надзвичайних ситуацій, служби у Збройних силах України та в інших військових формуваннях, свідомого вибору військових та інших професій, що потребують фізичної підготовки.