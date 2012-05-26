Український підводний човен вдавав аварію на спільних навчаннях

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, учбові епізоди з надання допомоги особовому складу, що виходить через торпедні апарати, гасіння пожежі на аварійному підводному човні, надання допомоги особовому складу при евакуації з аварійного підводного човна, а також за допомогою рятувального колокола ЧФ РФ СК-64 відпрацьовувалися у рамках заходів спільного навчання двох флотів "Фарватер миру - 2012", із залученням об'єднаного рятувального загону у складі водолазних суден і санітарного катера.

Роль аварійного підводного човна виконував підводний човен "Запоріжжя".

Начальник центру пошукових та аварійно-рятувальних робіт ВМС України, командир об'єднаного пошуково-рятувального загону капітан 2-го рангу Віктор Двухшорстнов в інтерв'ю журналістам повідомив, що завданнями навчання було відпрацювати спільні дії пошуково-рятувальних сил двох флотів з водолазного забезпечення виходу підводників через торпедний апарат, підбір особового складу, що плаває на воді, і надання йому медичної допомоги, а також порятунок особового складу підводного човна за допомогою приєднуваного до неї рятувального коло кола.

«Усі поставлені перед учасниками епізоду завдання виконані, учбові цілі досягнуті. Фактично вперше був відпрацьований вихід підводників через торпедні апарати підводного човна "Запоріжжя" раніше цей елемент відпрацьовувався на тренажерному комплексі», - відзначив В.Двухшорстнов.

Керівник навчання "Фарватер миру - 2012", перший заступник командувача ВМС України віце-адмірал Сергій Єлісєєв при підведенні підсумків виконання цього епізоду навчання відзначив, що поставлені учбові цілі досягнуто, військові моряки діяли з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки. Віце-адмірал подякував усім учасникам цього учбового епізоду за чіткі і впевнені дії.

Заступник керівника навчання "Фарватер миру-2012", начальник штабу -перший заступник командувача ЧФ РФ віце-адмірал Олександр Троян сказав журналістам, що під час проведення заходів усі епізоди були пов'язані з певним ризиком для життя і вимагали відповідної підготовленості.

«І слід відзначити добру підготовку екіпажа підводного човна «Запоріжжя», - підкреслив О.Троян.

«На телемоніторах ви бачили, як підводники грамотно виходили через торпедний апарат, як вони поводилися на поверхні води, і як потім відбувався їхній підйом з води. Аналогічна картина була продемонстрована і при порятунку екіпажу за допомогою колективних засобів порятунку. Тому в цілому екіпаж, особовий склад об'єднаного рятувального загону продемонстрували хорошу підготовку, вся техніка була в справному стані і надійно працювала, тому оцінка – «добре», - додав заступник керівника навчання "Фарватер миру-2012".