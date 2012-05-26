Україна відстала від Гонконгу на дві третини рейтингу

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані містяться у «Світовому рейтингу сприяння торгівлі» 2012», підготовленому ВЕФ.

Перші місця в рейтингу посіли Гонконг і Сінгапур.

Зокрема, за ефективністю митного управління Україна опустилася зі 110-го на 126-н місце, порівняно з 2010 р., за прозорістю управління кордонами – зі 102-го на 123-е, за регулятивним середовищем – зі 117-го на 125-е місце.

Нагадаємо, що за останнім рейтингом у 2010 р. Україна посідала 81-е місце серед 125 країн, в 2009 р. – 71-е серед 121 країни, в 2008 р. – 68-е місце серед 118 країн.