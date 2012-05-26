Попов: щоб відсудити Лук'янівський ринок, потрібний час

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це він сказав учора під час робочої поїздки на Лук’янівський ринок.

Керівник КМДА наголосив, що напруженість довкола Лук’янівського ринку викликана виключно конфліктом двох бізнес-структур, і київська влада не підтримуватиме будь-якої із сторін суперечки.

«Я приїхав пересвідчитись у роботі ринку. Він працює у звичайному режимі. Підприємці продовжують працювати на своїх місцях. Я особисто в цьому пересвідчився. Протистояння існує на рівні компаній, які претендують на цей ринок. КМДА не підтримуватиме жодну зі сторін конфлікту”, - запевнив О.Попов.

Водночас він додав, що влада розпочала роботу щодо повернення ринку до комунальної власності. “Але механізм повернення у юридичному полі потребує часу. Вже є протест прокурора, нині справа знаходиться на розгляді у суді», – сказав О.Попов.

За словами голови КМДА, він звернувся до правоохоронців з проханням слідкувати за правопорядком на території ринку з тим, аби ні підприємцям, які здійснюють тут свою діяльність, ні киянам нічого не загрожувало.

Крім того, О.Попов наголосив, що про жодне будівництво багатоповерхівок на території ринку не може бути й мови. Лук’янівський ринок здійснюватиме свою профільну діяльність за будь-яких обставин.

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Як повідомляв УНІАН, конфлікт на Лук'янівському ринку розпочався в середині березня: невідомі неодноразово намагалися захопити ринок, називаючись новими господарями.

Підприємці, які працюють на ЗАТ «Лук’янівський ринок», звернулися до депутатів Київської міської ради з проханням створити спеціальну комісію і втрутитися в конфлікт, який виник між новим і попереднім власником акціонерного товариства.

22 травня заступник голови КМДА Олександр Пузанов під час зустрічі з ініціативною групою працівників Лук’янівського ринку заявив про намір міської влади та прокуратури оскаржити у судовому порядку продаж ринку.

За його словами, на розгляді у Київраді перебуває протест прокуратури Києва щодо рішення Шевченківської районної ради міста про включення цілісного майнового комплексу "Лук’янівський ринок" до переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні.

Прокуратура Києва також перевірила законність укладення Шевченківською райрадою з ТОВ "Квіткова Галявина" договору купівлі-продажу будівель та споруд Лук’янівського ринку. За результатами перевірки було підготовлено позовну заяву про визнання недійсним цього договору та повернення майна до комунальної власності. Як заявлялось, найближчим часом позов буде направлено до Господарського суду Києва.