Митниця отримає 3 млн. доларів із США

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держмитслужби України, технічна допомога (консультації, обладнання, програмне забезпечення) буде надана згідно із протоколом № 8 до Меморандуму про взаєморозуміння між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки щодо допомоги з правоохоронних питань, підписаним головою Держмитслужби Ігорем Калєтніком і послом США Джоном Теффтом.

Кошти будуть спрямовані на розвиток системи «Електронна митниця», сфери управління ризиками та обладнання пунктів пропуску сучасними технічними засобами.

«Ця допомога є для нас дуже важливою. Напрямки, на які виділяються кошти у рамках цього протоколу, є ключовими як для спрощення умов ведення бізнесу в Україні, подальшого розвитку інвестиційних проектів, так і для ефективної правоохоронної діяльності української митниці» - підкреслив І.Калєтнік.

У свою чергу, Дж.Теффт відзначив, що підписання протоколу свідчить про «подальше зближення наших позицій та посилення взаємодії у розвитку важливих для обох сторін напрямків діяльності у митній справі. Адже сприяння бізнесу та поліпшення інвестиційного клімату є нашим спільним завданням, над яким ми разом ефективно працюємо».

У межах створення системи «Електронна митниця» і розвитку сфери управління ризиками будуть закуплені нові сервери і робочі комп’ютерні станції, програмне забезпечення, засоби індивідуального доступу.

Технічна допомога також підвищить потенціал Держмитслужби України при проведенні аналізу ризиків у сфері боротьби з контрабандою з метою виявлення каналів незаконної торгівлі і контрабанди наркотичних засобів.

Інша частина технічної допомоги буде надана у вигляді тренінгів, консультацій та експертизи.