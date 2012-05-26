Пальне радянських ракет переробили на вибухівку

Павлоградський хімічний завод в рамках держпрограми утилізації твердого пального міжконтинентальних балістичних ракет РС-22 завершив вилучення палива з корпусів двигунів третього ступеня.

Про цеповідомляєпрес-службаДержавногокосмічногоагентства.



"У зв'язкуз тривалимчасом зберіганнястанпальноговракетнихдвигунахтретього ступенямавкритичніпоказникивідхиленьвід вимогконструкторськоїдокументації.Тому булоприйняторішенняпро першочерговевилученнята переробкивпромисловівибуховіречовинипального зцихракетнихдвигунів", - йдетьсявповідомленні.



Триваютьроботиізстворенняпромисловихпотужностейдляутилізаціїпального такорпусівдвигунів першогоі другого ступенівМБРРС-22.

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