Автомобіль зіткнувся з дизель-поїздом: є жертви
10:13, 26 травня 2012Суспільство
929 0
У місті Карлівка Полтавської області близько 23 години 25 травня на регульованому залізничному переїзді водій легкового автомобіля зіткнувся з дизель-поїздом «Полтава-Лозова» №6652.
Як повідомляє прес-служба МНС України, унаслідок ДТП загинув пасажир автомобіля та ще двох травмовано. Постраждалих у тяжкому стані доставлено до реанімаційного відділення Карлівської ЦРЛ.
20 пасажирів потягу були відправлені працівниками залізниці до місця призначення іншим транспортом. Затримок у русі потягів не було, дизель-поїзд «Полтава-Лозова» №6652 продовжив рух до місця призначення о 00.40 26 травня.
На місці ДТП співробітники МНС провели аварійно-рятувальні роботи з розрізання автомобіля з метою вилучення його з під вагону потягу та деблокування постраждалого з салону.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter