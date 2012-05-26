Автомобіль зіткнувся з дизель-поїздом: є жертви

10:13, 26 травня 2012
Суспільство
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У місті Карлівка Полтавської області близько 23 години 25 травня на регульованому залізничному переїзді водій легкового автомобіля зіткнувся з дизель-поїздом «Полтава-Лозова» №6652.

Як повідомляє прес-служба МНС України, унаслідок ДТП загинув пасажир автомобіля та ще двох травмовано. Постраждалих у тяжкому стані доставлено до реанімаційного відділення Карлівської ЦРЛ.

20 пасажирів потягу були відправлені працівниками залізниці до місця призначення іншим транспортом. Затримок у русі потягів не було, дизель-поїзд «Полтава-Лозова» №6652 продовжив рух до місця призначення о 00.40 26 травня.

На місці ДТП співробітники МНС провели аварійно-рятувальні роботи з розрізання автомобіля з метою вилучення його з під вагону потягу та деблокування постраждалого з салону.

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