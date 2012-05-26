Активісти хочуть перейменувати річку Південний Буг

Про це повідомляє обласний тижневик “Поділля”.

Iнiцiатором перейменування Південного Бугу стало “Подiльське екологiчне товариство”.

“У селах й дотепер багато людей називають річку Богом. Дарма, що офіційно ця назва вже давно не вживається. Ми хочемо відновити історичну справедливість, адже Бугом річка стала через звичайну неуважнiсть”, - зауважив заступник голови Хмельницької обласної організації “Подiльське екологiчне товариство”, керівник проекту “З Бугом у серцi” Руслан Бiлик.

Він наголосив, що зміна історичної назви річки Бог на Південний Буг сталася 1814 року. Тоді російський геолог Володимир Ласкарев, котрий досліджував територію Правобережної України, звернув увагу на існування двох річок з однаковою назвою - Буг.

“Хоча насправді західну річку називали Буг, а південну - Бог. Але чомусь вони російському вченому видалися однаковими. От тоді й було прийнято рішення перейменувати річки у Західний Буг та Південний Буг. Про це свідчать записи в архівних документах”, - додав Р.Бiлик.

Наразі екологи сподіваються, що їх підтримає громадськість та місцева влада. Найближчим часом питання перейменування річки подадуть на розгляд топонімічної комісії при Кабiнетi мiнiстрiв України.